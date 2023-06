Dopo Kiev | il cardinale Zuppi domani a Mosca In programma un incontro con il patriarca Kirill

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023) Il 28 e il 29 giugno 2023 ilMatteo Maria, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà in visita acome inviato di Papa Francesco. Sarà accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, secondo quanto riferisce la Santa Sede. «Lo scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace».si prepara così a continuare la sua iniziativa di diplomazia umanitaria, iniziata con la missione per la pace in Ucraina. Il presidente della Cei è stato, infatti, in visita ail 5 e il 6 giugno per dialogare in modo approfondito con le autorità ucraine sulle possibili vie per allentare le tensioni e avvicinarsi ...