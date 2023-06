“Doc – Nelle tue mani” | le anticipazioni della terza stagione Parla Argentero

(Di martedì 27 giugno 2023) Le riprese sono partite da un mese Cresce l’attesa per l’acclamata fiction Rai, “Doc –tue”, con protagonista Luca. La“riparte da dove si era conclusa la seconda: il dottor Andrea Fanti – spiega l’attore – ha finalmente ripreso il suo camice da primario. Lui, però, non è attaccato al titolo, ma la sua missione è il benessere, prendersi cura dei pazienti esquadra di medici che lo affianca”. Ne hato l’attore ad Ansa. I nuovi episodi “si occuperanno del tema del potere e di come gestirlo. Qui vedremo la commistione tra il ruolo del medico e gli interessi che ruotano attorno ai pazienti. Questo è un tema attuale”, ha sottolineato. Il protagonista ha poi detto: “Doc è schierato dalla parte del ...

...piattaforme online nel primo mese di distribuzione digitale con Believe e numerosi passaggi... Lou Dalfin, Gastone Pietrucci (La Macina), Cisco e il salentinoNandu Popu. Nella primavera del ...In questi giorni l'attore è sul set della terza stagione ditue mani , in cui interpreterà uno dei nuovi specializzandi. Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 27 giugno ...Il 2023 sarà l'anno del ritorno in televisione, questa voltavesti di tentatore. Temptation ... Con lui anche Luca Chirico , sportivoe modello, Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini & ...

Argentero, in Doc 3 torno primario, focus sul potere Agenzia ANSA

Cresce l'attesa per l'acclamata fiction Rai, "Doc - Nelle tue mani", con protagonista Luca Argentero. La terza stagione "riparte da dove ...Helena Cazaute si unisce alla Vero Volley Milano, mentre Vittoria Piani si unisce alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, per rinforzare i reparti delle schiacciatrici. Entrambe sperano di contribuire al ...