Dl Lavoro | la Camera conferma la fiducia al governo con 207 sì Giovedì il voto decisivo per la conversione in legge

(Di martedì 27 giugno 2023) Ilstrappa laallasul dl. Con 207 voti a favore, 127 contrari e 5 astenuti, Montecitorio dà l’ok allaindel testo. Mercoledì l’assemblea esaminerà gli ordini del giorno al testo, con ilfinale che si terràpomeriggio. L’approvazione è arrivata con un altro ricorso allae nonostante l’ostruzionismo delle opposizioni a quello che il Movimento 5 Stelle ha ribattezzato “decreto Precarietà” che prevede, tra le altre cose, la fine del reddito di cittadinanza, sostituito dall’assegno di inclusione e dal supporto per la formazione e il, il taglio del cuneo fiscale che da luglio porterà solo unro aumento nelle buste paga dei ...

Laconferma la fiducia al governo sul dlcon 207 voti a favore, 127 contrari e cinque astenuti. L'Assemblea di Montecitorio esaminerà mercoledì pomeriggio gli ordini del giorno al testo. In ...22.05 Ddl: ok a fiducia Laconferma la fiducia al governo sul dlcon 207 voti a favore, 127 contrari e cinque astenuti. L'Assemblea di Montecitorio esaminerà domani pomeriggio gli ...... presidente ROPI, con il segretario nazionale Stefano Giordani, ha presentato oggi in audizione alla XI Commissione (pubblico e privato) alladei Deputati. La ROPI ha analizzato 4 ...

Decreto lavoro, oggi voto fiducia Camera.it

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – La Camera ha confermato la fiducia al Governo sul dl Lavoro. In 207 hanno votato a favore, mentre sono stati 127 i contrari e 5 gli astenuti.L’Assemble ...La Camera conferma la fiducia al governo sul dl Lavoro con 207 voti a favore, 127 contrari e cinque astenuti. L'Assemblea di Montecitorio esaminerà mercoledì pomeriggio gli ordini del giorno al testo.