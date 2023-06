Dl Lavoro | la Camera con 207 sì conferma la fiducia al Governo

(Di martedì 27 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lahato laalsul dl. In 207 hanno votato a favore, mentre sono stati 127 i contrari e 5 gli astenuti.L’Assemblea di Montecitorio esaminerà domani pomeriggio gli ordini del giorno al testo. Il voto finale, secondo quanto deciso dai capigruppo, si terrà giovedì pomeriggio.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

