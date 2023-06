(Di martedì 27 giugno 2023) Avrà “un adeguato dispositivo dipersonale” Francesca Rescigno, la docente dell’Università diche nei giorni scorsi ha subito minacce, probabilmente nell’ambito di una procedura concorsuale interna all’Università. È la decisione delladidopo l’analisi della situazione nella riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, presieduta dal prefetto Attilio Visconti, alla quale ha partecipato anche il rettore dell’ateneo bolognese Giovanni Molari. Allamartedì scorso è stata recapitata una busta con dentro una zampa di animale, probabilmente un coniglio o una volpe, con la scritta “ora vattene dal dipartimento, puoi farti male”. Accanto alla sua attività didattica, Rescigno è da tempo impegnata per i diritti della comunità Lgbt, delle donne e ...

Nel mirino sono finite 33 persone: 25 sono state sottoposte alla custodia in carcere, perdi loro sono scattati i domiciliari e per altre 7 è stata invecela misura interdittiva del ...La professoressa martedì scorso ha ricevutobusta nella buchetta del dipartimento di Scienze Politiche, con dentrozampa di animale (forse di un coniglio o divolpe) e la scritta su un ...Per l'occasionefiumana di gentelungo un cordone di centinaia di metri assiste a qualcosa di unico, a un assalto preceduto da un suggestivo amarcord, preludio all'arrivo di barche e ...

Disposta una protezione dalla prefettura di Bologna per la professoressa di Diritto minacciata Il Fatto Quotidiano

Lettera con una zampa di volpe recisa alla professoressa Francesca Rescigno. Il fascicolo per minacce aggravate. Le indagini condotte dalla Digos ...La morte improvvisa di una bambina di soli 7 anni ha gettato nello sconforto una intera comunità. Sarà ora un'autopsia a stabilire la cusa del decesso della piccola ...