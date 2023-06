Disastro di Ustica | Mattarella nel 43° anniversario | “ricercare i tasselli mancanti”

.jpg Non una bomba, ma un missile Le perizie hanno stabilito che il Dc9 dell'Itavia sarebbe ... Ipotesi bomba Il giorno successivo al, una telefonata al "Corriere della Sera" a nome dei ...Luci per, in onda oggi su Rai 3 in occasione dei 43 anni dal, ha sullo sfondo la Bologna di allora; in primo piano una serie di testimoni d'accezione che accompagnano la ricostruzione ...Nessun atto formale ma la strada sembra tracciata. Per l'indagine sulla strage dicostata la vita ad 81 persone, avviata dalla Procura di Roma da oltre quindici anni, si va ...in quel...

Strage di Ustica, la luce che ancora manca per chiarire i misteri Domani

La Procura di Roma non avrebbe individuato responsabili. Il 27 giugno del 1980 morirono 81 persone a bordo del Dc9 ...Ricorre il 43° anniversario della strage di Ustica, il ricordo amaro del presidente della Repubblica: “C’è bisogno di giustizia” ...