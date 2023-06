Disastro di piazza San Carlo | confermata la condanna all' ex sindaco Appendino

... tanto che nel giro di non molto viene promossa a manager all'interno del McDonald's di... ultima chiamata prima deldi M. Alessandra FilippiA processo, percolposo, omicidio colposo e lesioni plurime colpose, finiscono i dirigenti ... Appendino al processo d'appello suSan Carlo: "Nessuno sollevò dubbi su quella serata in ...... imprenditoriale..) si tira fuori la parola magica, garantismo: basta processo in, basta con ... ma sono solo queste le cause del(ambientale, sociale, industriale) che ci costerà ...

Chiara Appendino condannata anche in appello per il disastro di piazza San Carlo La Repubblica

Condanna confermata in appello per l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino per il disastro di piazza San Carlo. Appendino è stata condannata a 1 anno e 6 mesi per i fatti avvenuti durante la finale di ...Le accuse per tutti loro sono disastro, omicidio e lesioni colposi ... provocando il caos tra la folla di tifosi juventini riunita in piazza San Carlo, nel centro di Torino. Nella ressa che si creò in ...