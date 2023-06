Diritti tv | è la settimana decisiva per il futuro della Serie A | le cifre | le trattative | i timori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Altri tre o cinque anni su Dazn e Sky. Oppure la rivoluzione chiamata canaleLega. È laper itvA, un miliardo di euro a stagione da cui dipende la sopravvivenza dell’intero carrozzone, e per la domanda che assilla i tifosi di ogni squadra: dove vedremo le partite del campionato a partire da agosto 2024? La risposta è nelle buste in cui i broadcaster hanno messo nero su bianco le loro offerte. Contenuto top secret: si sa solo che hanno partecipato in tre, Dazn, Sky e Mediaset, e che non è stata raggiunto il minimo richiesto di 1,15 miliardi di euro a stagione. In tanti ne hanno tratto conclusioni funeste sul valoreA ma in realtà si tratta di una non notizia: praticamente mai nella storia un ...