Dionisi | «Thuram giocatore forte Frattesi | momento giusto per…»

(Di martedì 27 giugno 2023) L’allenatore del Sassuolo Alessioha commentato l’acquisto dell’Inter di Marcuse ha riassunto le caratteristiche di Davidesu Sky Sport. ACQUISTI –parla in questo modo: «è un acquisto importante, è une i parametro zero hanno il loro perché. L’Inter ha deciso bene di investire sul calciatore. La prima qualità che haè la capacità di inserimento, pochi altri hanno questo.dipende dal sistema di gioco, dalla continuità che garantisce. L’anno scorso aveva qualche opportunità in meno perché giocava più dietro, ma è cresciuto in ogni stagione. Ha dimostrato ancora di più le sue qualità quest’anno, io l’ho fatto lavorare sulla parte difensiva quando l’ho conosciuto. ...

