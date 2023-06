Diffamazione | processo Saviano | da giudice no a richiesta difesa per sentire Meloni**

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - E' stata respinta dalmonocratico di Roma laavanzata dalladi Robertodiin aula, come assunzione di nuovi mezzi di prova, la premier Giorgia Meloni nel procedimento che vede imputato lo scrittore per diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio.durante una puntata di ‘Piazzapulita' su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d'Italia chiamandola ‘bastarda'. All'udienza di oggi sono stati ascoltati in aula il giornalista Corrado Formigli e il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury. ‘'Dopo l'intervista anessuno ha chiesto rettifiche o mandato diffide – ha detto il conduttore di Piazza Pulita rispondendo a una domanda del ...

