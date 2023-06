(Di martedì 27 giugno 2023) COME SI FA LAPer depurare l'organismo dagli accumuli di tossine, cioè le sostanze di rifiuto che si accumulano nell'organismo, occorre seguire un piano alimentare piuttosto drastico e ...

L'aloe vera da bere svolge anche un' azione, smaltisce prima gli scarti, brucia i grassi così da rendere più efficace la propria. Per un aiuto in più, può essere anche bevuta prima dei ...Ne esistono di tantissimi tipi: ad esempio il centrifugato, con carote, mele e zenzero, aiuta a depurare l'organismo e stimola la diuresi. Lacontro la ritenzione idrica. Cellulite e ...

Dieta detox: a che cosa serve e perché farla a inizio estate TGCOM

È un regime utile a eliminare tossine e scorie: va seguita per pochi giorni e dietro parere medico È particolarmente utile dopo periodi di alimentazione eccessiva e disordinata, ad esempio dopo le abb ...La preparazione è molto semplice: spremere il succo di limone e aggiungerlo a una tazza di acqua tiepida, dolcificare con un cucchiaino di miele o di sciroppo d’acero e il rimedio detox è pronto da be ...