Dieselgate - Stadler condannato a 21 mesi di carcere | pena sospesa e multa di 1 | 1 milioni

(Di martedì 27 giugno 2023) arrivato a conclusione uno dei filoni giudiziari di naturale legato al. I giudici del tribunale regionale di Monaco di Baviera, infatti, hanno emesso la sentenza definitiva nel processo per frode a carico di Rupert. L'ex numero uno dell'Audi, arrestato nel giugno del 2018 e sotto processo dal settembre del 2020, si è sempre dichiarato innocente, ma lo scorso mese ha ammesso la sua colpevolezza nel quadro di un accordo di patteggiamento raggiunto dai legali con i pubblici ministeri. La sentenza. Ora, nel confermare l'intesa, il tribunale ha posto fine al procedimento giudiziario, condannando l'ex manager a unadetentiva di un anno e novecon la condizionale, e al pagamento di unadi 1,1di euro. ...

Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler, sein oberster Motorenentwickler und ein leitender Ingenieur bekamen wegen Abgas-Betrugs Bewährungsstrafen.