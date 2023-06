Dieselgate | arriva la condanna per l' ex capo di Audi

(Di martedì 27 giugno 2023) L'ex amministratore delegato diRupert Stadler è statoto in Germania a 21 mesi di carcere con sospensione condizionale per la vicenda "", oltre a una multa di 1,1 milioni di euro

Il tribunale di Monaco di Baviera ha ritenuto il dirigente colpevole di frode in relazione allo scandalo delle emissioni Diesel ...La Corte Federale tedesca condanna il gruppo VW a risarcire i clienti coinvolti nel Dieselgate, ma la sentenza spaventa anche altri.