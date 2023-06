Dieci militanti di Casapound condannati a 2 anni per l’occupazione abusiva della sede | ordinata la restituzione al Demanio

(Di martedì 27 giugno 2023)condanne a 2e 2 mesi di reclusione perdel palazzo di via Napoleone III, a Roma, e l’ordine di restituire l’immobile al. La giustizia presenta il conto adiin primo grado dal giudice monocratico di Roma con l’accusa di occupazionedi stabile aggravata. Tra loro ci sono anche i leader Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano. È stata anche disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento incivile per l’Agenzia del, proprietaria dello stabile mai sgomberato da quando venne occupato il 27 dicembre 2003. Nei confronti degli imputati, di cui uno ...

... l'oligarca già padrone della compagnia Yukos e tenuto in galera peranni fino al 2013, ... il Corpo volontario russo al fianco dell'esercito ucraino e composto dad'estrema destra, ha ......per i respingimenti preventivi ma non è dato sapere se nell'elenco fossero compresi i... aveva firmatoanni fa un esposto per irregolarità nel cantiere di Chiomonte legate alla ...... in parte, rafforza il risentimento che idella cellula terroristica nutronoverso il ... ne otterrebbe rendite elevate in termini economici piazzandosi sul mercato tra iprincipali ...

Tripoli consegna mogli e figli di combattenti Isis alla Tunisia - Nazioni Agenzia ANSA

L'Amerigo Vespucci, in partenza per il giro del mondo, ospiterà l'opening della 3^ edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour che si concluderà a Venezia il 29 luglio con la cerimonia di premiazion ...Genova. L’Amerigo Vespucci, in partenza per il giro del mondo, ospiterà l’Opening della 3^ edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour che si concluderà a Venezia il 29 luglio con la cerimonia di pr ...