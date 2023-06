Didattica inclusiva e accessibile | usare le soluzioni Microsoft 365 Ecco la Scuola 4 0! – LIVE 29 Giugno alle 16

La sua figura è legata all'esperienzarivolta ai bambini poveri nella disagia ta e ... creando un progetto di scuola aperta edche favorisse lo sviluppo di tutte le intelligenze ...Perché l'azionerisulti efficace deve uscire dalla logica dell'uniformità per preferire ... Una scuolanon si rivolge solo alla diversità portata dalla disabilità, ma anche a tutte ...L'altra azione richiesta agli operatori della scuola è di rivedere lache necessariamente deve essere innovativa rispetto ad un modus operandi legato alla tradizione meramente "trasmissiva" ...

L'agenda di italiano. Grammatica e scrittura-L'agenda delle competenze-Strumenti per un didattica inclusiva. per le Scuole. Con e-book. Con espansione online Studenti.it

Una scuola attenta agli alunni in difficoltà, ma anche ai “bravissimi”. L’istituto scolastico comprensivo di Garlasco sta sviluppando un progetto per valorizzare i talenti dei ragazzi plusdotati. Punt ...Si chiama «Spunto Edu», è made in Bergamo, fondata da due giovani e si sta imponendo come il primo portale web per il supporto a studenti con dislessia e con difficoltà specifiche di apprendimento. In ...