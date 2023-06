Di Mizio | “Da Prigozhin soltanto un bluff Ma ora Putin dovrà reagire”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 giugno 2023) Si discute molto dell’ammutinamento diin Russia. Paolo Di, giornalista e scrittore, che cos’è successo? “Credo che sia stato un grossodi. Unche questo uomo, il quale ha un passato molto burrascoso, ha messo in atto per un motivo ben preciso ossia che dal primo luglio, per via di un decreto del ministero della Difesa, la Wagner sarebbe stata sciolta e accorpata nell’esercito. Un provvedimento che si è reso necessario perché la Wagner, un’organizzazione privata, operava all’estero e quindi non presentava problemi di natura legale mentre ora si trova ad agire nel Donbass, regione riconosciuta come territorio russo, che cambia le carte in tavola in quanto l’uso di milizie private all’interno dei confini di Mosca è contrario alla Costituzione. Evidentemente ...