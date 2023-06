Delrio contestato dalla moglie di una vittima del Ponte Morandi fuori dal Tribunale | “Si aspettava il crollo? È rimasto sorpreso?”

(Di martedì 27 giugno 2023) Stava rispondendo ad alcune domande dei cronisti subito dopo la sua deposizione al processo in corso per ildelquando una voce femminile ha apostrofato l’ex ministro Grazianoin questo modo: “Se loil? È?”., che non poteva sapere chi aveva posto la domanda, si è mostrato subito un po’ risentito: “Ma che domanda è? Sonoscioccato come tutti gli italiani”. “Anch’io sono rimasta scioccata – ha detto – ho perso il papà di mio figlio”. A porre la domanda è stata Giovanna Donato, exdi Andrea Cerulli, una delle 43 vittime del. L’ex ministro, oggi senatore della Repubblica, si è ...

Delrio contestato dalla moglie di una vittima del Ponte Morandi fuori dal Tribunale: “Si aspettava il… Il Fatto Quotidiano

L’ex ministro del Mit Graziano Delrio (Pd) durante la sua deposizione al processo in corso per il tragico crollo del Ponte Morandi (43 vittime) oggi ha in sostanza spiegato che la priorità era la sicu ...“Io mi aspettavo che si mettessero in campo tutte le misure atte a garantire la sicurezza: le modalità non erano decise a livello politico. Le risorse per una vigilanza capillare non erano sufficienti ...