Del Genio | “Chiesa al Napoli con ingaggio da 8mln? Nemmeno per Osimhen si spingono a tanto”

Pietro Scalia : uno sperimentatore e undello sguardo e della musicalitàmontaggio". Il programma dell'omaggio Il premio Vision Award Ticinomoda 2023 verrà consegnato la sera di giovedì 3 ......alla focetorrente Zafferia: questo il progetto da 50 milioni di euro pensato dalla Regione Siciliana per l' area ex Sanderson di Messina . L'idea, però, non sembra andare particolarmente a...... è caratterizzato da splendide ragazze risvegliatesi come da un lungo letargo, le quali giocano, scherzano e danzano con smisurata energia,creativo di un'allegoriamondo musicale, che, ...

Del Genio: “Il Napoli fa impazzire gli esperti di mercato facendo uscire i nomi solo a cose fatte” Tutto Napoli

Paolo Del Genio ha detto la sua sulle voci di mercato che vedono un possibile approdo di Chiesa al Napoli e di Zanoli alla Juventus.Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento in televisione, ha risposto a una domanda postagli da un tifoso del Napoli.