Deciso aumento degli stipendi nel 2024? La risposta del sottosegretario dell’Economia

(Di martedì 27 giugno 2023) Se a luglio, per i lavoratori dipendenti arriveranno buone notizie, c’è incertezza sul. Le importanti dichiarazioni delLeo La crisi economica che stiamo vivendo ha posto nuovamente al centro del dibattito politico il temache si percepiscono in Italia. Da più parti si chiedono aumenti ai salari, soprattutto a partire dal prossimo anno, quando la crisi dovrebbe continuare a mordere. Sul punto, oggi, arriva lada parte di unoesponenti più importanti del Governo presieduto da Giorgia Meloni. Cosa sarànel? Foto: Ansa – (ilovetrading.it)La situazione economica mondiale è conseguenza diretta della pandemia da Covid-19 che, ovviamente, ha messo a dura prova il sistema ...

I prezzi dei titoli del Tesoro sono incalo, dopo una serie di dati economici. La giornata e' iniziata con gli ordini di beni ... Ad aprile, registrato il terzoconsecutivo dei prezzi ...Nell'ambito di questo confronto è stato, nonostante undell'inflazione del 18 per cento, dal 2014 ad oggi, di limitare l'adeguamento dei costi tariffari mediamente al 10 per cento, ..."Quella della Bce e' una scelta che rischia di avere un impatto economico e sociale importante. L'dei tassidalla presidente Lagarde ci preoccupa. Cittadini famiglie e imprese che hanno difficolta' con le rate del mutuo vanno tutelati. Sono convinto che a livello nazionale sia ...

Fiducia dei consumatori e delle imprese - Giugno 2023 Istat

La Bce annuncia un nuovo aumento dei tassi a luglio per combattere l'inflazione. Una brutta notizia per tutti i proprietari di mutui, già saliti a cifre mai viste prima e destinati ...Durante il mese di luglio, alcune categorie potranno beneficiare di ricchi aumenti: ecco i soggetti coinvolti in tale disposizione.