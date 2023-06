Decifrare Prigozhin rileggendo l’impostore cosacco Puga?ëv

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 giugno 2023) Era chiaro soltanto che bisognasse prendere tempo e fischiettare, prima di spacciare interpretazioni perentorie sulla drammatica farsa russa, peraltro ancora in corso. Era bensì inevitabile la reazione: “Aridatece li sordi”. Ma là fermarsi. Con un notevole talento comico si è proclamato che il mezzo golpe sia stato né più né meno che una messinscena diretta da Vladimir Putin, concordata con Evgeni, e tesa a far esporre i falsi amici intestini o i tentennanti, e farli fuori. Al modico prezzo di un appello al popolo russo in cui lo zar dichiarava l’ora fatale della salvezza o della fine della Madre Russia, messa all’estremo repentaglio dal suo cuoco. Il quale, distratto dalla marcia sul Cremlino, aveva dimenticato in divieto di sosta un paio di furgoni con miliardi di rubli in contanti. Ieri Ezio Mauro ha citato la tradizione dei rivoltosi cosacchi, come ...