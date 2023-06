Deadpool 3 | cosa ci aspettiamo dal film Marvel?

Unaè certa: inserire Logan nel film è un azzardo (anche perché potrebbe rubare la scena a ...3, Hugh Jackman farà ritorno grazie ai viaggi nel tempo: "La timeline di Logan non sarà ...Quando si tratta di Ryan Reynolds , e in particolare di3 , non sappiamo maidobbiamo aspettarci. L'interprete del mercenario sfigurato e sboccato, infatti, ci ha abituato a sorprese eclatanti: da ultimo, il ritorno del Wolverine interpretato ...3 segnerà l'ingresso ufficiale del mercenario chiacchierone, interpretato nuovamente da ... Eccone pensa al riguardo il regista in una recente intervista ai microfoni di Variety. "Non ...

Che cosa ci faceva Ben Affleck sul set di Deadpool 3 WIRED Italia

Il ritorno del Mercenario Chiacchierone al cinema, diretto da Shawn Levy, è ricco di opportunità ora che il personaggio è parte dell'MCU.Il regista ha raccontato che l'idea di realizzare un film con i due eroi era già stata oggetto di discussione tra lui e Hugh Jackman nel 2017.