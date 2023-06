Dalla Francia – Osimhen costa tantissimo | il Psg punta Kane

Leggi su napolipiu

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Psg pensa ad Harrycome nuovo attaccante, il club francese ha messo nella lista del calciomercato anche Victor. Notizie Calciomercato Napoli – Aurelio De Laurentiis vuole a tutti i costi trattenereal Napoli. Il presidente della SSCN ha detto a più riprese che il suo interesse è quello di non cedere l’attaccante nigeriano che ha segnato 31 gol nella stagione 2022/23. De Laurentiis sarebbe disposto a cederesolo per un’offerta che supera i 150 milioni di euro, un prezzo che per ora ha tenuto lontano anche i top club. Il Bayern Monaco si è già ufficialmente ritiratocorsa per, ma pure il Psg non ha affondato il colpo. Il club parigino non ha problemi di liquidità, ma deve prima capire se cederà Mbappè. Inoltre vorrebbe andare su un giocatore ...