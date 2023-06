Dai Beckham a Monica Bellucci | fino a Emily Ratajkowski

Leggi su amica

(Di martedì 27 giugno 2023) Ormai ci ha abituato bene. Jacquemus è uno stilista “sans chichi” ossia “senza tanti froufrou”, ma che va sempre dritto al punto. L’enfant prodige della moda contemporanea, colui che è in grado di rielaborare i concetti semplici dell’estetica francese in un’ottica che si muove tra commerciale e concettuale, ha stupito ancora. E ha concluso ieri questa sessione di Paris Fashion Week fuori dal calendario, nella maniera più coreografica possibile. Come da procedura. Complice la location: ottenere Versailles è un’impresa titanica.a ora era stata concessa (con non poche riserve) solo a nomi enormi come Chanel, che aveva resuscitato il Rococò per la sua Cruise 2013. Inutile quindi negare che il maestro cerimoniere Simon Porte abbia colpito ancora al cuore dei più, prima cosa, per l’alto tasso scenografico del suo show. Dopo i campi di lavanda della Provenza e le ...