Da Grande Fratello Vip a Discovery Fabio Fazio recluta il noto influencer

Mamma da pochi mesi . Compagna, fino ad ora, di Alessandro Basciano. Sophie Codegoni , ex, sembrava la protagonista di una favola moderna. E invece c'è aria turbolenta , perché pare che la seguitissima coppia sia in crisi , negli ultimi tempi. A testimoniarlo, il fatto ...... in pole per mettersi in gioco nellasfida di ballo tra vip ci sarebbe infatti Adriana Volpe , che potrebbe così tornare in Rai dopo l'esperienza alVip , prima come ...... è stato tra gli altri lo storico tastierista di Rino Gaetano suonando negli album 'Mioe ... e ha interpretato pagine di Bach, Schubert e Chopin nel film ', Grosso e Verdone'. Sito ...

Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello Vip: l'annuncio ufficiale Corriere dello Sport

Flora Canto, ripercorrendo la sua carriera televisiva, racconta dei suoi inizi nella Casa del Grande Fratello. Nei primi anni sul piccolo schermo, l’attrice ha anche rivestito il ruolo di tronista a ...Sonia Bruganelli non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Paolo Bonolis chiude ogni speranza e ci tiene a sottolineare che è stata lei a dire no dopo due anni. Accanto ad Alfons ...