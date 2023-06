L'incidente è avvenuto nel distretto di Kirovsky, nellaorientale, dove una ferrovia collega le sezioni che conducono all'Ucraina continentale a nord e alla Russia continentale a est. Secondo ...Putin sta preparando undiscorso alla nazione, scrive il sito di notizie indipendente ... 2023 - 06 - 27 10:08:10 Filorussi: attaccati binari ferroviaIl governatore filorusso della, ...Unfronte sembra essersi aperto sul fiume Dnipro. L'esplosione della diga Kakhovka ha reso ... in una mossa che apre la strada a una futura possibile avanzata verso la. " Nell'ultima ...

Crimea, nuovo sabotaggio al sistema ferroviario Globalist.it

Shoigu e Gerasimov, bersagli principali di Prigozhin, sembrano scomparsi dalla scena. Ma sostituirli non è semplice: da anni sono fedelissimi del presidente ...