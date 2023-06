Crack assicurazioni Eurovita | arriva il paracadute salva-clienti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 giugno 2023) Buone notizie per gli assicurati: il caso potrebbe finalmente essere giunto a una svolta.è la compagnia assicurativa di proprietà del fondo di private equity Cinven. Il rischio diha costretto l’Ivass a commissariare l’istituto e a cercare un pool di banche edisposte are la situazione. Tutto questo mentre, per scongiurare il default, agli assicurati in fuga è stato impedito di riscattare le polizze.taggio: cosa attenderci adesso Il nodo della questione è duplice: garantire i posti di lavoro e impedire che iperdano i loro crediti. Nelle ultime ore sonote notizie incoraggianti: l’Ivass, il ministro delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, il ...