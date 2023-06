Costa Concordia | naufrago condannato a risarcire Fincantieri

Il Codacons ha deciso di saldare in questo modo, in segno di protesta, il debito di un naufrago dopo la tragedia della, che causò la morte di 32 persone e l'evacuazione d'urgenza di ..."Mi ricordo tutto di quella sera, è qualcosa di indelebile. Ho girato per due ore, al buio, sulla nave insieme a mia moglie. Ho ancora impresso nella memoria il numero del primo ponte che abbiamo ...Codacons salda il debito dell'assistito nei confronti del gruppo che ha costruito la nave con 3.944 monetine da un euro, all'interno di un trolley dal peso di oltre 30 chili

