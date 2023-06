Cospito | niente ergastolo per l' anarchico

ergastolo per Alfredo. La corte di assise di appello di Torino rimodula in 23 anni di reclusione (tre in più) la pena complessiva inflitta all'anarchico nel maxi processo Scripta ...- - > ANSA .ergastolo per Alfredo. La Corte d'assise d'appello di Torino ha rimodulato in 23 anni di reclusione la pena complessiva inflitta all'anarchico nel maxi processo "Scripta Manent". La ...Le elezioni in Molise, la reazione di Putin, la controffensiva ucraina,ergastolo per, cala l'edilizia. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Torna Putin: non ci spaccherete' apre il maggiore quotidiano nazionale. A centro pagina torna il tema della ...

Cospito, niente ergastolo: 23 anni all’anarchico per l’attentato a Fossano La Stampa

Lo scontro della premier con Riccardo Magi. La vittoria del centrodestra in Molise. Putin in tv. Cospito evita l’ergastolo. I fatti da conoscere ...Dopo il primo e secondo grado di giudizio che aveva condannato Cospito a 20 anni di carcere, il terzo non ha accolto la richiesta di carcere a vita avanzata ...