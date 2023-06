Cospito “graziato” dai giudici | niente ergastolo per l’attentato di Fossano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu – Alfredoevita l’. La Corte d’assise d’appello di Torino ha infatto condannato l’anarchio a 23 anni di carcere perdi alla scuola allievi carabinieri di, in provincia di Cuneo.die la riqualifica della pena I fatti risalgono al 2006, quando due pacchi bomba, realizzati con una pentola a pressione e un tubo di metallo con dentro 800 grammi di polvere pirica, vennero fatti esplodere a mezz’ora di distanza l’uno dall’altra davanti alla scuola allievi carabanieri di. In quell’occasione insieme avenne condannata Anna Beniamino, allora sua compagna, rispettivamente a 20 e 16 anni di reclusione per strage. Nel maggio dello scorso anno l’accusa ha chiesto alla Corte ...