(Di martedì 27 giugno 2023) Ci siamo, ilsi appresta a definire e concludere la trattativa per il successore in panchina di William Viali: nel prossimo campionato...

L'Ascoli haViali reduce dalla salvezza con il. Fra le retrocesse dalla serie A l'unica conferma è quella di Ballardini alla Cremonese. Grosso o Farioli per la panchina della Sampdoria,...L'Ascoli haViali reduce dalla salvezza con il. Fra le retrocesse dalla serie A l'unica conferma è quella di Ballardini alla Cremonese. Possibile anche l'approdo di Grosso alla ..."L'aumento delle domande di giovani che hannol'Unical come sede di studio universitaria - afferma, in una nota, il rettore Leone - mette in luce il cambio di passo che abbiamo impresso sin ...

Cosenza: scelto il nuovo allenatore | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...