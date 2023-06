Cosenza | Fabio Caserta è il nuovo allenatore rossoblù

(Di martedì 27 giugno 2023)è ildel. A renderlo noto è la società calabrese, dichiarando come il tecnico abbia firmato un accordo fino al 30 giugno 2024, con opzione per l’anno successivo. L’ex centrocampista ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2018-2019 con la Juve Stabia. Nella stagione 2020-2021, approdato al Perugia, si è ripetuto riportando i biancorossi in Serie B. L’anno successivo alla guida del Benevento ha raggiunto la semifinale dei play-off per la promozione in Serie A. Confermato sulla panchina della squadra campana è uscito di scena dopo sole sei giornate. “sarà presentato alla stampa nella prossima settimana”, ha precisato il. SportFace.

Caserta il nuovo allenatore delCalcio, il tecnico nato a Melito Porto Salvo, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l'anno successivo, guiderà la squadra ...Commenta per primo Ci siamo, ilsi appresta a definire e concludere la trattativa per il successore in panchina di William ...calabrese sarà guidata dall'ex tecnico del BeneventoCaserta .MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Non soltantoLucioni . Il mercato del Palermo si è aperto con un acquisto in difesa che, però, sarà il ...lo girerà al). La lista è ...

Cosenza Calcio, Fabio Caserta è il nuovo allenatore dei rossoblu Quotidiano online

Serie B, per il dopo Viali il Cosenza ha scelto Fabio Caserta. Per lui contratto di un anno con opzione per successivo - picenotime.it - IT ...