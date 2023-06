Cos’è la sutura metopica e quando si chiude la ‘fontanella’?

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 27 giugno 2023) Il processo di completamento dello sviluppo fisico umano non si completa con la nascita; diverse strutture anatomiche (e non solo), infatti, terminano la loro formazione nei primi mesi e anni di vita. È il caso delle cosiddette suture del cranio, ovvero le bande di tessuto che uniscono le ossa del cranio e che, come precisato dal Manuale MSD, consentono alla testa di espandersi parallelamente alla crescita del cervello. Alla nascita ogni bambino ha cinque ossa principali del cranio: due frontali, due laterali (parietali) e una posteriore (occipitale). Il punto nel quale queste ossa si incontrano viene chiamatocranica e si tratta, come riportato dal Children’s Hospital of Pittsburgh, di particolari articolazioni che svolgono diverse funzioni. Innanzitutto quella di permettere alle ossa del cranio di adattarsi al canale del parto durante la nascita e, ...