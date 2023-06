Cosa sta accadendo al palazzo del Gruppo Wagner | il più atroce dei sospetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Non si sa esattamente dove sia finito Evgeny Prigozhin, però- da questo non si sa dove - ha mandato via Telegram un messaggio audio di 11 minuti. Neanche Vladimir Putin in realtà si sa troppo bene che fine abbia fatto, ma anche lui ha mandato un messaggio, nel quale ringrazia il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko per aver consentito una soluzione pacifica della crisi provocata dal. In realtà, il capo del Cremlino chiede ai mercenari di sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia, non senza prima averli adulati come eroi. E poi, sempre Putin: «Sappiamo e sapevamo che la maggior parte dei combattenti e dei comandanti dellasono patrioti e fedeli alla loro patria, l'hanno dimostrato sul campo di battaglia, liberando ...