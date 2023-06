“Cosa le ha tirato addosso” Orrore al concerto della famosa cantante | è choc totale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Estate tempo di concerti, ma quello che sta avvenendo recentemente ha dell’incredibile. Sarà il caldo, ma gli ultimi episodi avvenuti durante i live di diverse star ha dell’assurdo. L’ultimo riguarda Pink che mentre stava cantando si è vista lanciare un sacchetto, poi la scoperta. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato delle gaffe di Giuliano Sangiorgi e Elodie all’evento Italia Loves Romagna, ma quello era niente. Pochi giorni fa l’artista Bebe Rexha ha portato il suo tour ‘Best Fun Night of My Life‘ a New York. Ebbene proprio verso la fine delun fan le ha lanciato un telefono in pieno volto. Laè dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale e i medici le hanno dovuto applicare tre punti di sutura. Ava Max, invece, s trovava sul palco dutante uno show a Los Angeles quando un fan è ...