Cortometraggio ‘Nel nome di Manuel’ | una potente testimonianza per la sicurezza stradale

(Di martedì 27 giugno 2023) Il“Per sempre insieme” è entrato nella fase di riprese il 22 e 23 giugno, con l’obiettivo principale di sensibilizzare società e istituzioni sulla. Questa iniziativa sociale è stata lanciata dalla comunicatrice Barbara La Rosa in risposta alla necessità di creare una legge sul reato di omicidioe destinare una parte delle multe alladelle strade. Ilassume un significato ancora più rilevante in seguito alle recenti notizie drammatiche che coinvolgono il giovane Manuel, di soli 5 anni, tragicamente ucciso da quattro youtuber a bordo di una Lamborghini durante una challenge sociale, e il ragazzo di 22 anni investito da un guidatore ubriaco e drogato mentre attraversava le strisce pedonali a Torino. Il progetto ha ...

... è il film d'esordio del regista romano Alain Parroni, volto già conosciuto alla Mostra per aver presentato2017 alla 32. Settimana della critica ilAdavede. Si viene posti di ...Invito tutti a partecipare e a godere degli ultimi scampoli di un'estate che ricorderemotempo". attore e regista (tra le varie opere, ha firmato la regia del'La Sala' in ......al festival americano Niagara Falls International Short e al festival belga Brussels World Film per un altro suo, 'L'Ancora di salvezza'. Si tratta di un film di 10 minuti girato...