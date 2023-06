(Di martedì 27 giugno 2023) Non è un problema die di. Sulle piste non c'è controllo, non ci sono vigili, telecamere, non c'è nessuno che scoraggi auto, furgoni, moto, scooter a sfrecciare per saltare code o ingorghi

...incivile e pericoloso come quello di sostare sopra lo spazio riservato alle corsie'. Come ... con una larghezza di circa due metri elarghi 50 cm e alti 17. L'intervento comporta l' ...... per lavori di riallineamentoe sistemazione localizzata della pavimentazione, dal 26 al 30 ...di senso unico alternato per lavori di riqualificazione e costruzione dei collegamenti. ......via lamarmora saranno realizzate dueunidirezionali sue due lati della strada. Le piste, a differenza di altri esempi in città avranno sede propria e separata dal traffico con deio ...

Cordoli e ciclabili, ma serve ben altro per fermare la strage ilGiornale.it

Non è un problema di ciclabili e di cordoli. Sulle piste non c'è controllo, non ci sono vigili, telecamere, non c'è nessuno che scoraggi auto, furgoni, moto, scooter a sfrecciare per saltare code o in ...I cantieri partiranno domani e si svolgeranno alla sera e di notte per non intralciare il traffico. Dall’autunno la fase due con l’allargamento dei marciapiedi ...