Controlli in stazione a Treviglio | 21enne arrestato con mezzo etto di hashish

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 giugno 2023). La Polizia ferroviaria dihaun cittadino egiziano di 21 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati nelladi, sono stati contattati dal Centro Operativo Compartimentale, in quanto a bordo di un treno dira Novara, fermo al binario 2, era presente una persona indesiderata che stava dormendo. Gli agenti, una volta raggiunto il giovane, sprovvisto di documenti identificativi, lo hanno condotto presso gli uffici di Polizia, per risalire alla sua reale identità: in quella circostanza, con una mossa repentina, il ragazzo ha estratto dal marsupio che indossava a tracolla un pacchdi sigarette, nascondendolo ...