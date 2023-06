Consiglio dei ministri approva nuovo decreto bollette

E' in corso la riunione delministri in cui si attende la nomina del commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione di inizio maggio in Emilia Romagna, Marche e Toscana. All'ordine del giorno c'è anche un decreto ...Via libera delministri alla nomina di Francesco Paolo Figliuolo quale commissario per la ricostruzione post alluvione in Centro Italia. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. fil 27 - 06 - 23 19:26:...Acquisito pareresuperiore dell'Istituto . Ilministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all'unanimita' dalsuperiore della Banca d'Italia, ha deliberato la nomina di Fabio Panetta a ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale, che andrà a modificare il codice della strada ...© ©Franco Cavassi / AGF - Fabio Panetta AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, ...