Concorso Università di Milano | 5 Posti da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 27 giugno 2023) Procedure di selezione, per la copertura di 5di, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari Dipartimenti 'Universita' degli studi diha bandito, con decreto rettorale n. 3192/2023 del 19 giugno 2023, selezioni pubbliche, per la copertura di cinquedia tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10 e del decreto ministeriale n. 445/22 «Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026», per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata: Diritto Privato Diritto del Lavoro Diritto ...