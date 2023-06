Concorsi nell’Aeronautica superati in cambio di soldi | cambiano le misure per gli indagati

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn data 15/06/2023 i militari del Ros dei Carabinieri – nelle province di Foggia, Napoli, Roma, Taranto e Benevento – nell’ambito dell’operazione ribattezzata ‘Quota’, avevano eseguito seicautelari personali emesse dal GIP c\o il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di sottufficiali, di un ufficiale dell’Aeronautica Militare e di un dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, ritenuti responsabili dei reati di corruzione, traffico di influenze illecite, falso e sostituzione di persona ed hanno contestualmente dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per 523.500 euro nei confronti di due sottufficiali, ritenuti i principali. I destinatari dellesono i sottufficiali foggiani Aldo ...

