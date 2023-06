Comprare casa o andare in affitto? Tutti gli elementi e i costi da valutare

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 27 giugno 2023), acquisto o? Un dilemma non sempre facile da risolvere. Per ogni soluzione ci sonodiversi da considerare. I potenziali acquirenti e i possibili affittuari di un immobile si trovano alle prese, in un caso come nell’altro, con condizioni di mercato non certo ideali come quelle attuali. Meglioo prenderla in? Una questione che non ha una risposta facile in questo momento – grantennistoscana.it, meglioino acquistarla? È il problema, o meglio il dilemma, che mette a dura prova diverse coppie intenzionate a metter su famiglia, forse la prima grande decisione da prendere insieme nella vita a due e che condizionerà inevitabilmente gli anni a ...