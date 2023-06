(Di martedì 27 giugno 2023) L’di Bruxelles sulnon. In missione a Roma, laeuropea ai Trasporti, Adina Valean, ha confermato la promessa di supporto al progetto e ha espresso il desiderio personale di visitarlo, prima o poi, anche solo come turista. «Mi piacerebbe, un giorno. Non sarò piùallora, ma sarò una persona in pensione che verrà in visita. Se...

"Mi piacerebbe vedere ilsullo Stretto di Messina, non sarò piùma sarò una persona in pensione che verrà in visita, ma siete voi a decidere se volete farlo. Se volete farlo, la Commissione vi aiuterà. E ho ...Da lui arriva, per primo, la proposta di riprendere il dossier per la costruzione delsullo ... Da lontano, poi, Berlusconiil partito in Sicilia, dopo che lo scontro Schifani - ...Da lui arriva, per primo, la proposta di riprendere il dossier per la costruzione delsullo ... Da lontano, poi, Berlusconiil partito in Sicilia, dopo che lo scontro Renato Schifani -...

Commissaria Ue, "Il ponte sullo Stretto Vorrei vederlo... L'aiuto dell'Europa non mancherà" Gazzetta del Sud

La Commissaria europea per i trasporti, Adina Valean ha palesato l'interesse e il sostegno alla costruzione del ponte sullo Stretto ..."Mi piacerebbe vedere il ponte sullo Stretto di Messina, non sarò più commissaria ma sarò una persona in pensione che verrà in visita, ma siete voi a decidere se volete farlo. Se volete farlo, la ...