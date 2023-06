“Colpo di fulmine tra Harrison Ford e Marina Di Guardo” | la risposta della madre di Chiara Ferragni

Leggi su tpi

(Di martedì 27 giugno 2023)diper? Il protagonista di “Guerre stellari” e “Blade Runner” sarebbe rimasto “folgorato” daDi, ladi. Lo riporta Dagospia, secondo cui l’attore 80enne si è “a lungo intrattenuto” con la scrittrice in occasione dell’anteprima italiana dell’ultimo film di Indiana Jones “Il Quadrante del Destino”, presentato alla 69esima edizione del Taormina Film Fest. “Oggi ho avuto l’onore di conversare con il miticoin occasione del lancio di ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’”, ha scritto Disu Instagram. “Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film, grazie ...