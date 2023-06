Che non impedirà alla Juve di tentare un grande: pronto l'affondo per Sergej Milinkovic - Savic, primo della lista ma non unico.il sostituto di 'capitan futuro' sarà l'inglese Ruben Loftus Cheek, 27enne 'esubero' del Chelsea. Era già stato trattato da Maldini e Massara, ora il duo Furlani - Moncada ha ...Un sospiro, una pausa, una risposa. Mai banale. Come quando gestiva ildel Milan e vinceva, vinceva, vinceva. Oggi Massimo Ambrosini ha trasformato il suo ...di fulmine "In realtà c'...

Calciomercato | Colpo a centrocampo per il Castelpoto Tuttocampo

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Colpo a centrocampo, serve l'erede di Ndombele: piace Rodri Sanchez. Aurelio De Laurentiis studia i vari colpi per l'inizio del ...Un tema che sta tenendo banco da diverso tempo in casa Juventus è quello legato al futuro di Adrien Rabiot, il cui contratto scadrà il 30 giugno. Il centrocampista francese è finito da tempo nel mirin ...