Colpirono prof con proiettili di gomma | abbassati voti in condotta

Voti in condotta abbassati per gli studenti della prima D dell'Istituto tecnico Viola Marchesini di Rovigo che lo scorso ottobre hanno sparato dei pallini di gomma alla professoressa di scienze ...Leggi Anche Rovigo,lacon pistola a pallini: promossi i due studentiLeggi Anche Rovigo,lacon pistola a pallini: promossi i due studenti Leggi Anche Rovigo, lacolpita da pallini: 'Studenti promossi Una sberla morale' 'Diseducativo dare 9 in condotta a chi ha ...

Rovigo, colpirono la prof con pistola a pallini: promossi i due studenti TGCOM

Il Consiglio di classe dell'istituto Marchesini di Rovigo, riconvocato per disposizione del ministro Valditara, ha rivalutato il voto in condotta ...Rivedere le decisioni prese dalla scuola sugli studenti di Rovigo che hanno sparato pallini di plastica contro un'insegnante. E' quanto richiede il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sul caso ...