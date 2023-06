Colleferro Grande successo per “Tutti per Uno” | l’iniziativa benefica in favore di “Lollo 10” al Teatro Vittorio Veneto

...- 1925) " il giovane alpinista torinese che amava la montagna e la sentiva come "una cosa, ... organizzata dalla Sezione Cai die dalla sottosezione Cai di Anagni. Da Serra San Bruno a ...Anche lui un ingegnere che lavora presso una importante azienda di. Anche lui all'... Ora per lui ilsalto. Alessandra Anelli Ha voluto postare solo ungrazie per i suoi 355 ......calciatore impegnato nel ruolo di attaccante con un percorso nella squadra dell'Atletico. dove spicca anche il suoamore per la fidanzata Benedetta. Chi è Benedetta Vari, la ...

Colleferro, grande successo per il raduno di Sidecar “Tutti in sella” ConfineLive

T rascorrere tre serate in allegria, condividere gioia, ballare e divertirsi sono lo scopo che si sono prefissati gli organizzatori di “Colleferro Summer beer 2023”, evento a cura del Comune di Collef ...Sapete di che squadra era tifoso Maurizio Costanzo Il noto giornalista è scomparso proprio oggi e sicuramente domenica la sua squadra del cuore lo ricorderà con grande affetto. Maurizio Costanzo era ...