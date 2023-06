Colleferro 27 Giugno 1983 – 27 Giugno 2023 40 meravigliosi anni di te | Massimo Ciccotti! Tantissimi Auguri!

(Di martedì 27 giugno 2023) Cronache Cittadine– «Sei nato 40fa conproblemi. Sembrava che non ce la potessi fare ed invece avevi L'articolo Cronache Cittadine.

...alla Settimana nazionale dei "Sentieri Frassati" è in programma nella notte tra venerdì 30e ... organizzata dalla Sezione Cai die dalla sottosezione Cai di Anagni. Da Serra San Bruno ......intervento nel processo di secondo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte morto a... 232023Business Wire Business Wire - 212023 L'innovatore italiano nella propulsione spaziale installerà le stampanti nella sua sede principale di, Italia, per la produzione di... Continua ...

A Colleferro un weekend di grandi eventi allo Spazio Comics ... ConfineLive

A ridosso della festività liturgica (4 luglio) del beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925) – il giovane alpinista torinese che amava la montagna e la sentiva come "una cosa grande, un mezzo di elevazi ...T rascorrere tre serate in allegria, condividere gioia, ballare e divertirsi sono lo scopo che si sono prefissati gli organizzatori di “Colleferro Summer beer 2023”, evento a cura del Comune di Collef ...