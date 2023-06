Coldplay per l’accessibilità | concerti in Lis e zaini sonori per persone sorde

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 27 giugno 2023) La “febbre” per iinfiamma l’Italia. E coinvolge tutti e tutte, persino coloro che, di solito, invece rimangono esclusi dai. Lead esempio, che in questo caso hanno invece potuto godersi a pieno l’esperienza incredibile del ritorno – dopo sei anni – della band britannica in Italia. Ia Milano e Napoli La rock band britannica deiin una delle tappe del tour al Diego armando Maradona di NapoliIl tour mondiale per il nono album, Music of the Spheres, ha fatto tappa a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, il 21 e 22 giugno 2023, e in questi giorni (25-26-28-29 giugno) a San Siro a Milano si stanno svolgendo le ultime date della parentesi italiana dei. In entrambe le occasioni, oltre alla grande musica, ...