Coldplay | i braccialetti luminosi dei concerti sono un cult | la gara del riciclo

... ihanno fatto tappa a Milano , il 25 e 26 giugno. Al momento, nel capoluogo lombardo sono stati restituiti l'83% deiconsegnati al pubblico. Ma questo numero potrebbe cambiare: ...Chiara Ferragni, però, tracolorati, occhi lucidi dall'emozione e circondata dall'... per una sera si è dimenticata degli hater e si è lasciata andare alla musica deiAssistere a uno show deisignifica immergersi in un'esperienza collettiva piena zeppa di colori. Questo senso di profonda unità emerge anche grazie airiciclabili consegnati a ...

Coldplay, concerto a Milano: una cascata di laser sui 224mila fan ... IL GIORNO

Passa da Napoli e Milano l'iniziativa della band per limitare l'impatto ambientale delle tappe del "Music Of The Spheres World Tour" ...Il gradito ritorno di Chris Martin e i suoi a Milano per un concerto unico e pop. Scopri il report, sfoglia le foto del concerto e guarda la scaletta.