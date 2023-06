Coldplay a San Siro | a sorpresa il duetto con Zucchero

Leggi su zon

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo aver emozionato il pubblico dello Stadio Maradona sulle note di ‘Napule è’, ihanno fatto il bis allo Stadio San. Ospite nostrano d’eccezione,. Chris Martin ha spiegato che la canzone era troppo difficile per lui da cantare in italiano prima di esibirsi in uncon il re del blues nel brano “Diamante“. Successivamente, il frontman della band ha replicato con il classico “O mia bela Madunina”, che aveva precedentemente dedicato al pubblico milanese durante il debutto a San. Infine,ha concluso l’esibizione con la sua voce e la chitarra, eseguendo “Hey Man“.insieme a SanSui social sono diventate virali i video dell’ingresso sul palco di ...